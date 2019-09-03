Со стороны «ЛНР» у разрушенной части моста разместили будку с надписью «СЦКК», – ЛугОВГА (Фото)

Представители «ЛНР» на контролируемой ими части моста через реку Северский Донец установили будку типа «кунг» с надписью «СЦКК» (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон). Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
«Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от взлома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК"», – говорится в сообщении.
Как отмечается, эта будка «будет создавать реальные препятствия при строительстве моста». «И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировали все свои сооружения на сломе моста, будет рано», – уточняется в сообщении.
Фото: пресс-служба ЛугОВГА
Напомним, сегодня, 3 сентября, украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.
Ранее пресс-служба ЛугОВГА сообщала, что представители «ЛНР» демонтировали первую очередь фортификационных сооружений с контролируемой ими части моста через реку Северский Донец.
Также сообщалось, что украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».
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