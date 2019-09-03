Житель Покровска осужден на 3,5 года за изготовление наркотиков для себя

Красноармейским городским судом Донецкой области рассмотрено дело в отношении неоднократно судимого жителя Покровска (до переименования – Красноармейск), которій по месту своего проживания изготовил жидкость, которая содержит особо опасное наркотическое средство и оставил храниться для личного употребления без цели сбыта. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Красноармейского горсуда.

В тот же день, находясь по месту своего проживания со своими знакомыми, мужчина разрешил всей компании употреблять наркотические средства в помещении своей квартиры.

Покровчанин обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст.317 УК Украины (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Суд признал виновным жителя Покровска в предъявленном обвинении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.