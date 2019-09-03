В Авдеевке задержаны четыре человека по подозрению в рейдерстве

В Авдеевке (Донецкая обл.) за помощью в полицию обратился фермер, заявив о том, что группа мужчин препятствует ему в сборе урожая. Оперативники пресекли противоправную деятельность преступной группы. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщила пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Местный предприниматель сообщил в Авдеевское отделение полиции, что неизвестные лица не пускают сельскохозяйственную технику на поля, которые находятся в его собственности.

В результате следственно-оперативных действий четверо мужчин задержаны в рамках ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Их преступные действия задокументированы. Сейчас задержанные отказываются от дачи показаний.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 206 Уголовного кодекса Украины (противодействие законной хозяйственной деятельности). Продолжается досудебное расследование.