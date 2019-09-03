Нет гарантий безопасности от «ЛНР»: Украинская сторона не смогла провести работы под мостом у Станицы Луганской

Сегодня, 3 сентября, украинская сторона не проводила работы под разрушенной частью моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) из-за того, что не были получены гарантии безопасности со стороны «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в 9:30 возле разрушенной части моста состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ.

По информации пресс-службы, представители СММ ОБСЕ имели при себе составленный накануне и переданный в ОБСЕ план проведения работ по очистке территории под мостом, с перечнем запланированных видов работ и оборудования (газосварочного для резки металлических конструкций), которое планируется задействовать. Переговоры продолжались примерно до 12:00.

«Сторона т.н. "ЛНР" выдвигала все более непонятные требования по детализации запланированных нашей стороной работ и постоянно настаивала на предоставлении им проекта строительства моста. Представителем СЦКК в очередной раз было сообщено СММ ОБСЕ, что наша сторона готова проводить работы по уборке территории под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта. Не получив от представителей СММ ОБСЕ предоставления гарантий безопасности со стороны т.н. "ЛНР", наша сторона работы под мостом сегодня не проводила», – рассказали в ЛугОВГА.

Кроме того, из-за того, что через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны «ЛНР», примерно в 200 метрах от взлома моста были остановлены работы саперов.

Как сообщалось ранее, украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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