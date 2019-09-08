Пулька, Мурчик, Кузьмич: Бойцы ВСУ показали котов, которые всегда рядом с ними на передовой (Фото)

На Донбассе украинские бойцы уже не представляют службы без четырехлапых друзей. Коты и собаки поднимают настроение и даже спасают жизни. Об этом сообщается на официальной странице 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.
«Пулька, Мурчик, Кузьмич... Маленькие и взрослые, пушистые и не очень: четырехлапые друзья всегда рядом с военными. Без них наши бойцы уже не представляют службы. Братья наши меньшие и грызунов ловят, и о чужом известят, и даже жизнь спасают, ведь очень часто коты и собаки будто бы чувствуют вражеские прилеты, и заранее прячутся в блиндаж. Ну, а о том, что они – настоящие психологи, говорить не приходится. Когда надо – выслушают, а когда хорошее настроение, активные, игривые – просто неугомонные», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 92-й бригаде есть и «кадровые» друзья: их военные возят с собой домой, а потом с ними в ротацию на восток. «Поэтому не устаем говорить о своих настоящих друзьях», – подытожили в 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.
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