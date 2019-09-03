На вооружение ВСУ поступили еще 15 модернизированных БМП (Фото)

Житомирский бронетанковый завод, входящий в состав ГК «Укроборонпром», завершил капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба госпредприятия.

«В условиях дефицита комплектующих и запасных частей для ремонта военной техники, трудовым коллективом восстановлена боеспособность всех систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проверена работа вооружения, а также установлены современные средства связи, аппаратура спутниковой навигации», – говорится в сообщении.

Уточняется, что за период с 2014 года предприятием всего отремонтировано и передано в Вооруженные Силы Украины 637 единиц военной техники.

Сейчас в цехах предприятия ремонтируют другую большую группу бронетехники типа БМП. Планируется в сентябре, ноябре после успешного восстановления и проведения полигонных испытаний, эту технику также направить в боевые части ВСУ.