Медреформа в Украине: Какие тесты и анализы можно сделать бесплатно

В Украине пациент, который заключил декларацию об обслуживании у семейного врача, может бесплатно сделать тесты и анализы, то есть без каких-либо доплат или приобретения расходных материалов. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Так, пациенты, посетив врача первичного звена могут бесплатно сделать:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

глюкоза крови;

общий холестерин;

быстрый тест на беременность;

быстрый тест на тропонин;

быстрый тест на ВИЧ;

быстрый тест на вирусные гепатиты.

При необходимости проведения лабораторных исследований врач выписывает направление на анализ и направляет пациента в лабораторию заведения, или к поставщику этой услуги, с которым заведение имеет соответствующий договор о сотрудничестве. Это может быть лаборатория как коммунального, так и частного заведения.

Также уточняется, что пциенту не нужно приносить с собой или дополнительно оплачивать расходные материалы. В частности, перчатки, вату, спирт, шприц и др. Их наличие обеспечивает заведение первичной медицинской помощи.

В случае необходимости проведения быстрых тестов на вирусы, беременность, глюкозу крови и тропонины их можно пройти или непосредственно на приеме у врача, или в манипуляционном кабинете заведения. «Каждое учреждение этот процесс организует по-своему. Но неизменным остается то, что все расходные материалы входят в стоимость услуг, которые оплачивает по договору Национальная служба здоровья Украины заведению-партнеру», – говорится в сообщении.

Если от пациента требуют деньги за проведение этих исследований, он может позвонить в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 1677.

Также, в НСЗУ отметили, что в электронной системе здравоохранения зарегистрированы 22 535 врачей. Среди них более 74% – это семейные врачи, о выборе которых подали декларации почти 21 млн пациентов, более 15% – терапевты, к которым подано чуть более 4 млн деклараций, почти 11% – педиатры, которых выбрали 3 млн пациентов.