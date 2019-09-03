Цветочные оазисы: Жители Северодонецка создают скверы на месте пустырей (Видео)

Жители Северодонецка (Луганская обл.) на месте пустырей самостоятельно создают скверы. По красоте и экзотичности такие участки уже могут посоревноваться с центральными парками.

Так, на месте одного из пустырей за лето добровольцы создали цветочный оазис – альпийские горки, скульптуры и газоны. Здесь по газонам можно ходить, бегать и прыгать. «Да, по газону ходить и не только детям. Лежать, сидеть, скакать, смотреть, мечтать, да, дорожка такая релакс, чтобы можно было походить босиком, промассажировать себе ножки», – говорит волонтер Наталья Зубань.

Наталья взяла на себя обязанности ландшафтной дизайнера. Другие инициативные горожане просто завезли чернозем, сделали капельный полив. С водой помог владелец здания по соседству. Также здесь расположили клумбы. «Здесь будет газон, мы его сегодня будем сеять, из клевера. Это у нас покрытие из барвинка, и оно мягко и нежно переходит в небольшую альпийскую горку», – рассказала волонтер.

Движение садоводов-любителей в Северодонецке зародилось в начале десятилетия. Сейчас паркостроительством по собственной инициативе занимаются несколько десятков человек. Еще больше горожан поддерживают их через соцсети – кто 15 грн, кто 500. Нет ни руководства или названия, даже объединением это не назвать. Садоводы шутят, что они как вирусное явление. «Как только не называли, называли и самозахватом. Сейчас вот мы находимся на этом месте, везде здесь покошена трава и перейдите 300-400 метров – там полно бурьянов. То есть власть вынуждена была покосить траву, подрезать деревья и как-то это все благоустроить», – говорит волонтер Михаил Ивонин.

Этот участок постепенно разрастается. Сюда люди приходят с собственными деревьями и лопатами. А кто-то просто, чтобы отдохнуть. «Отлично, нам нравится тут. Пикники тут устраивать, много чего», – делится девочка.

«Пространство хорошее, но вы знаете что, оно как-то заблокировано вот этим безобразием, которое на той стороне, привести бы в порядок, как оазис, в царстве беспорядка», – добавляет пенсионерка.

Наводят порядок любители возиться в цветниках и в муниципальных скверах. «Облагораживаем территорию, срезаем лишние ветки, убираем листья, подстригаем траву, поливаем в первую очередь. Как правило – 2-3 раза в неделю», – рассказала волонтер Вера.

А жители соседних домов сами приобрели бензопилу, чтобы ухаживать за старыми деревьями. Также высадили около 150 молодых саженцев и полтысячи кустов. «Несколько скверов есть. Также у нас есть городской парк, там тоже очень большие вложения и материальные и физические нужны. Я думаю, в 10-15 раз если увеличить количество волонтеров, то город можно преобразить хорошо, существенно», – отмечает волонтер Михаил.

Однако волонтеры сталкиваются и с проблемами. Жалуются, что досаждают вандалы. Однако главное это то, что нет законных рычагов, чтобы подключиться к водопроводу города. Коммунальщики согласия не дают, потому что это лишние расходы.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке обустроят зону отдыха у озера Парковое.

Источник: ТК «Донбасс»

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