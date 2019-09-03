Дом для переселенцев в Рубежном: В ЛугОГА рассказали, когда сдадут в эксплуатацию

Вокруг строительства дома для переселенцев, который расположен в Рубежном (Луганская обл.), сложилась ситуация, при которой остаются нерешенными ряд вопросов. Об этом сегодня, 3 сентября, рассказал первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко, передает пресс-служба ЛугОГА.

Он сообщил, что все проблемные вопросы, которые были недавно обсуждены с представителями подрядной организации, направлены заказчику – Департаменту строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства (ранее – управление капитального строительства) ОГА.

Кроме того, остается нерешенным вопрос о пребывании граждан, а именно внутренне перемещенных лиц, на квартирном учете.

«Юрий Погуляйко также отметил, что будет рассмотрена эффективность использования бюджетных средств на строительство этого дома на окраине Рубежного и длительный срок ввода дома в эксплуатацию. Сейчас продолжаются проверки, о первых результатах будет известно уже через неделю», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 2016 году на строительство этого объекта было выделено финансирование из областного бюджета. По результатам торгов заключен договор подряда с ООО «СК Стройсистема» (ТОВ «БК Будсистема»), г. Днепр.

Сроки введения в эксплуатацию дома постоянно менялись.

Как сообщалось ранее, в Рубежном реализуется первый в Украине проект по строительству жилья, где переселенцы получат квартиры уже с ремонтом. Также сообщалось, что в Рубежном почти выполнены работы по строительству девятиэтажного жилого дома, ключи от квартир которого должны быть выданы переселенцам. Однако, что касается сроков введения его в эксплуатацию, остается нерешенным ряд вопросов.

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