Обмен удерживаемыми: Путин дал «задний ход» и выдвинул новые условия

Возврат украинских политических узников из российских тюрем путем обмена зависит только от президента РФ Владимира Путина. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», заявил заместитель председателя меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров в Харькове, во время пресс-конференции, которая была посвящена Всеукраинской глобальной акции*.

«Я уверен, что большинство из политических заключенных, которые находятся или не находятся в списке, но находятся в тюрьмах и следственных изоляторах, прекрасно понимают ситуацию, в которой они есть. И подавляющее большинство из них правильно оценивают ее и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина. И это его игра, его, так сказать, "гениальный ход". Он довел до точки кипения эту ситуацию – составили списки, свезли в Москву, родственники поехали, кто в Киев, кто в Москву, адвокаты поехали. И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие – освободить того свидетеля по "Боингу" (Владимира Цемаха, ключевого свидетеля в деле уничтожения самолета рейса МН17, участника незаконных вооруженных формирований «ДНР», – прим.). Это очень серьезная провокация, очередное преступление, которое Путин совершил. Я уверен, ему это просто так не сойдет. Когда будет Международный суд в Гааге, этот эпизод обязательно всплывет», – сказал Умеров.

По его мнению, большинство политзаключенных не станут поддерживать ситуацию, если Украина будет бороться за мир любой ценой, отдавая территории. «Если международная политика в результате усиления санкций приведет к тому, что Крым вернется и будут освобождены части территории Донецкой и Луганской областей, тогда все эти процессы закончатся почти автоматически. Геополитически мы должны думать о решении проблемы в целом, потому что если сейчас освободить 30 человек, то Путину не трудно завтра арестовать еще 60», – сказал Умеров.

*Прим. – Акцию проводят несколько украинских правозащитных организаций, а также родственники политических заключенных, бывшие политзаключенные и активисты. Она проходит в 10 городах Украины, в том числе состоится в Мариуполе. Цель акции – донести общественности и СМИ, что Украина борется за людей, которые сейчас находятся за решеткой по сфабрикованным Кремлем делам. На сегодня общественники насчитали 96 человек и плюс 24 украинских моряка, которые были захвачены в Керченском проливе.