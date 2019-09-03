Новые схемы: Эксперты предполагают, что уголь в Украину может прийти из России

В Украине разворачивается новая коррупционная схема: небольшая фирма продает уголь государственной компании за немалые деньги, а потом электроэнергию, добытую из этого топлива, дешево покупает только одна промышленная группа в стране.

Дело в том, что из-за недостатка отечественного угля различные компании везут его в Украину из Южной Африки и Колумбии, тратя сотни миллионов гривен ежегодно. Но есть бизнес-группы, которые пытаются из ситуации получить свою выгоду.

Так, в государственной компании «Центрэнерго» появилось новое руководство. Новый менеджмент мгновенно сменил поставщика угля. Ранее это были украинские шахты. Теперь же, по информации одного из украинских изданий, на поставку импортного угля с «Центрэнерго» заключило договор некое ООО «Нефть Форс».

«Фактически речь идет о том, что, скорее всего, уголь будет поставляться исключительно со стороны или России, или даже были подозрения, что этот уголь может попадать из так называемых непризнанных "ДНР" и "ЛНР"», – говорит эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук

Уставной капитал компании-поставщика этого угля – «Нефть Форс» – составляет всего 1000 грн. Однако каким-то образом она выполняет ряд услуг – продает, поставляет и даже готова технически обслуживать мототранспорт заказчика. Эта компания зарегистрирована в 2018 году и входит в финансово-промышленную группу «Приват».

«Заключить контракт на 400 млн грн с фирмой, которая по сути никакой деятельности не вела и по сути была зарегистрирована в квартире в городе Борисполе. Надо чтобы разбирались правоохранительные органы. Мало того, что государственное предприятие переплачивает за уголь, так оно еще недополучит за произведенную электроэнергию и все это, по сути, идет на руку одному человеку – Игорю Коломойскому», – считает эксперт в сфере энергетики Александр Трохимец.

Полученную из этого угля электроэнергию покупают, в частности, ферросплавные заводы. Экономят на этом, потому что цена для них – 1 грн 30 коп. Такая стоимость электроэнергии значительно меньше, чем для других промышленных потребителей. Таким образом схема позволяет нажиться на государственном предприятии дважды: сначала – на продаже дорогого угля, а затем – на покупке за бесценок электроэнергии.

«Есть информация о том, что они действительно переориентировались с украинского производителя угля на русского, который связан с Коломойским. Это вопрос энергетической безопасности Украины. Думаю, что новая украинская власть должна сама опровергнуть любые соответствующие подозрения и обвинения. Они должны создать следственную комиссию в Верховной Раде, провести расследование и затем обнародовать результаты для того, чтобы все вопросы были сняты», – уверен политолог Петр Олищук.

А тем временем склады украинских ТЭС ждут новую поставку импортного угля. Из-за оккупации Донбасса черное золото стало дефицитом в Украине. Законно вывезти его оттуда невозможно. А вот обеспечивать светом и обогревать зимой людей энергетики обязаны.

Источник: ТК «Украина»