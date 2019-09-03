Искусство из металлолома: Механик из Северодонецка создает железные скульптуры (Видео)

Механик из Северодонецка (Луганская обл.) Александр Моисеенко создает железные уличные скульптуры из металлолома. Они есть уже во многих городах Украины. Также изделия разъехались по всему миру – хранятся в коллекциях знаменитостей от Америки до Арабских Эмиратов, от Вахтанга Кикабидзе до британских рейверов «Продиджи».

Мастерская Александра расположена в гараже на окраине города. Два этажа занимают сплошные инструменты и металлолом. МАГ – это не только инициалы Александра. Так его в городе называют за то, что мастер дает старому железу новую жизнь.

На глазах рождается ромашка, а вместе с ней и новая идея. «Бензобак старый с "Явы" или с тяжика. Крылья от бензопильных шин, здесь голову, клюв и будет в городе у нас лебедь», – объясняет скульптор.

Деталей и точек сварки иногда сотни. Затем мастер делает покраску и металл приобретает новый смысл.

В Северодонецке установлено более 30 работ Александра. Какие-то просто радуют глаз, от других – польза. Например, метла Бабы Яги – для велосипедов, а пушка – для мусора. «Классно смотрится тогда, когда люди узнают детали, из которых ты это сделал. Вот как Змей Горыныч. Прошло 20-30 лет, а человек говорит: "Во, смотри я в детстве ездил на мопеде с вот таким баком". Заставляю людей думать или улыбаться. То есть испытывать эмоции», – говорит Александр Моисеенко.

Некоторые работы становятся арт-объектами. Так, на лавочке вместе с мультипликационными героями из пылесосов сфотографировались сотни людей. А скульптура муравейник предохраняет канализационный люк от вандалов. «Люди не видят люк. А так не падают туда, не проваливаются. У нас люки обычно воруют, а здесь все на месте, не ошибешься», – отмечает северодончанка.

Жители за красоту в городе благодарны, хотя и не знают, кому именно. «Ну, прекрасно же, лучше, чем, например, что-то обломанное. Хоть какое-то украшение. У нас и так в нашем городе очень мало мест, которые украшают», – поделилась северодончанка.

Впервые мастер показал тайное место – подвал. Здесь находится то, что впоследствии станет произведением искусства. «С какими-то секаторами, с ножницами ящики, упряжь даже лошадиная. Здесь вот так вот раз – и глаза улитки. Время нужно», – объяснил мастер.

Много здесь и металла войны. Этот материал для Александра особый – из него рождаются мемориалы. Большинство из них ныне установлены на западе Украины. Александр показал один из них. Говорит, что это символ его печали. «Война – это, в первую очередь, кровь, боль, слезы», – сказал он.

Александр в прошлом инженер-механик. Говорит, что не ждет признания и не собирается останавливаться на достигнутом. Потому что бесплатно украшать родной город и радовать людей ему по душе. «Детвора чтоб могла играться на детской площадке, чтоб вот так вот отходишь, а она похожа на корабль, старинный парусный корабль. Чтобы тратить свою энергию и учится ловкости. Я думаю, это было бы классно», – поделился Александр Моисеенко.

Ранее сообщалось, что жители Северодонецка на месте пустырей самостоятельно создают скверы. По красоте и экзотичности такие участки уже могут посоревноваться с центральными парками.

Источник: ТК «Донбасс»

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