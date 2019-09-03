Вымогали деньги у перевозчиков: На Донетчине прокуратура обжалует определение залога для преступной группы

На Донетчине прокуратура обжалует решение об избрании меры пресечения с определением залога членам преступной группы, которые вымогали деньги у перевозчиков в Мариуполе. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По результатам рассмотрения ходатайств, поданных в Октябрьский районный суд г. Мариуполя прокуратурой Донецкой области об избрании меры пресечения пяти членам преступной группы, задержанным по подозрению в налаживании "бизнеса" по вымогательству денежных средств у лиц, занимающихся частным извозом пассажиров, судом вынесены решения об их содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 38 до 153 тыс грн», – говорится в сообщении.

В связи с безосновательным, по мнению прокуратуры области, определением залогов, решения суда обжалованы в Донецкий апелляционный суд.

В прокуратуре напомнили, что 28 августа в Мариуполе разоблачили 5 человек в совершении уголовного преступления, по ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений и с повреждением или уничтожением имущества) УК Украины.

Как установлено, с апреля этого года четверо местных жителей в возрасте от 24 до 41 лет под председательством 31-летнего директора частного предприятия, в Мариуполе требовали и получали от частных служб перевозки деньги в размере 25% от ежедневной выручки за беспрепятственную перевозку людей. Перевозчикам, которые отказывались от уплаты ежедневной «дани», угрожали физической расправой и запрещали работать.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов, их места работы и автомобилей, находящихся в их пользовании, обнаружены и изъяты деньги, мобильные телефоны, черновые записи с учетом ежедневной платы от перевозчиков и компьютерная техника.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении инкриминируемого преступления. Досудебное расследование продолжается.

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