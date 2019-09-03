Сафари на домашних любимцев: В Мариуполе за стрельбу по кошкам будут судить местного жителя (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) на минувшей неделе жительница Левобережного района нашла раненую кошку. От травмы животное погибло. Обвиняют в этом соседа, которого неоднократно видели с оружием.

Сейчас во многих дворах Мариуполя можно найти домики для бездомных кошек. Такие же еще недавно стояли и у дома в пер. Каховского. Местные жители ухаживали за животными. Однако, неделю назад у соседки Галины Войтовой произошло несчастье с кошкой. Предполагали, что она заболела.

«Вместе поехали в ветеринарную клинику, и у нее обнаружили пулю в позвоночнике. Кошечка умерла», – рассказывает Галина.

Люди подтверждают, подобный случай не единичный. У некоторых домашние любимцы просто исчезали, а кто-то находил их мертвыми. Мариупольчанка Светлана Балабан считает, что виноват сосед. Ведь у него видели оружие.

«Сколько раз напротив меня, я смотрю в окошко, он выставляет пулю. А у меня внучка гуляет. Я говорю: Алина, иди сюда! Он услышит и прячется. И вот котята у меня сидят на заборе, и он в них целится», – говорит Светлана.

Мужчина подтверждает, винтовка у него была. Однако из нее невозможно попасть на дальнее расстояние. «Эта пневматическая винтовка калибром 4,5 миллиметров, она стреляет на 6 метров. Здесь метров 50 расстояние. Это глупость, нонсенс», – утверждает подозреваемый Владимир Чернозубов.

Зоозащитники в таких случаях призывают принимать жесткие мер. «Левый берег у нас славится оружием и стрельбой. Постоянно происходит стрельба, убитые животные, приезжает полиция. Труп животного везут на вскрытие, и постоянно оказывается, что там пули. Мы ждем, что могут попасть в ребенка? Мы ждем таких последствий тяжелых?», – комментирует зоозащитница Ольга Даниленко.

В полиции сообщают, что патроны и винтовку, из которой стреляли, у мужчины уже изъяли.

«По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, это "Жестокое обращение с животными". Санкции этой статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование», – отметила пресс-офицер Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.

Однако действительно ли мужчина совершил преступление, будут выяснять в суде.

Источник: ТК «Сигма»