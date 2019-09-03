Полигон и новые методы сбора отходов: В Мариуполе изменят подход к решению мусорной проблемы

В Мариуполе намерены улучшить инфраструктуру сбора отходов, рассмотреть возможность реконструкции старых свалок и даже начать строительство нового современного полигона с помощью инвестиций и кредитования. Об этом со ссылкой на информацию директора коммунального предприятия «Полигон ТБО» Виктора Азизова, сообщает сегоднея, 3 сентября, пресс-служба горсовета.

Как отметил Азизов, работу над новым уровнем сбора, сортировки и утилизации отходов в городе начнут с получения согласия для коммунального предприятия на участие в инвестиционном проекте «Улучшение инфраструктуры обращения с ТБО в г.Мариуполе» и утверждения соглашения о подготовке кредитного финансирования. «Это даст нам возможность запланировать строительство нового полигона, сортировочной станции, кроме этого, изменить методы сбора мусора и переработки вторичного сырья. Это чрезвычайно важный вопрос для города, учитывая, что возможности действующего полигона практически исчерпаны», – сказал Азизов.

Депутат Александр Кузнецов отметил, что проект решения необходимо поддержать, чтобы быстрее начать работу. Однако поинтересовался некоторыми нюансами. «Не получится ли так, что пока будем строить новый, старый уже полностью исчерпает ресурс», - спросил депутат. Виктор Азизов, заверил, что эти риски предусмотрены. И добавил, что действующий полигон может принимать мусор еще в течение 3 лет.

Депутаты положительно отнеслись к таким внедрениям и намерены проголосовать за этот вопрос на сессии.