Донетчина: На КПВВ «Новотроицкое» пытались подкупить пограничников

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» мужчина пытался предложить взятку пограничникам за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера, 2 сентября, на КПВВ "Новотроицкое" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин пытался "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ», – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, уголовное преступление по ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» задокументировано, а гражданин передан представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Читайте также: