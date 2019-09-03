Фигуранта «дела Гримчака» оставили под арестом

Родственник заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака – Игорь Овдиенко останется в Черниговском СИЗО. Такое решение сегодня, 3 сентября, принял Черниговский апелляционный суд.

«Апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи о взятии под стражу Овдиенко оставить без изменений. Постановление вступает в силу с момента вынесения и обжалования в кассационном порядке не подлежит», – сказал председательствующий судья Иван Баглай.

Рассмотрение апелляции проходило без участия обвиняемого. По словам его адвоката Татьяны Матяш, Игорь Овдиенко не может присутствовать на заседаниях по состоянию здоровья. «Его доставили недавно в суд для ареста имущества и его уже заносили в зал, у него отказывают ноги, в связи с сахарным диабетом и его диагнозами. И после этого его по всем больницам Чернигова возили, его после этого вызвали, но он говорит, что он больше не будет присутствовать на заседаниях, это для него нервно и поэтому у него отказывают ноги», – сказала Матяш.

По словам Татьяны Матяш, ее подзащитный требует постоянного медицинского наблюдения, его паспорта – у следователей, поэтому выехать за границу он не может, скрываться не будет. Поэтому, по ее мнению, целесообразно заменить содержание под стражей на домашний арест.

Сторона обвинения ходатайствовала о придании к делу материалов, где говорится о вероятном давлении со стороны обвиняемого на заявителя по этому делу. «В наш адрес поступило заявление от Святенко, это заявитель в данном производстве относительно Гримчака и Овдиенко, который сообщил, что ему на мобильный телефон поступали угрозы от имени Гримчака и Овиденка, якобы Овиденко сам звонил из СИЗО, что у Святенко, заявителя, будет встреча с его женой. То есть все эти обстоятельства будут проверяться, но сам факт того, что мы видим, что осуществляется давление на наших заявителей, мы считаем, что это повышенный риск о котором мы хотели сообщить в суде», – сказал прокурор Генеральной прокуратуры Владимир Приходько.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 млн грн. Замминистру МинВОТ инкриминируют мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.

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