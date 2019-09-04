«Эвакуация-200» отыскала сотни погибших на Донбассе украинских военных

Гуманитарная миссия «Эвакуация-200» вот уже 5 лет занимается поиском пропавших без вести украинских военных на Донбассе и эвакуирует тела погибших, в том числе с неподконтрольной украинским властям территории.

В центральном доме офицеров в Киеве отметили пятую годовщину работы поисковой организации. С начала 2014 года ее работники отыскали около 2 тыс. погибших украинских военных на Донбассе по обе стороны линии разграничения.

Тела погибших «Эвакуация-200» сначала направляет на судебно-медицинскую экспертизу на опознание, а затем транспортируют их в места захоронения. Кроме того, представители миссии помогают семьям погибших украинских военных в получении различной социальной помощи.

Как сообщил руководитель гуманитарной миссии «Эвакуация-200» Алексей Ноздрачев, с 2014 года в ВСУ числились пропавшими без вести 565 украинских военных. «Результатом нашего проекта является уменьшение числа без вести пропавших до 70. "Эвакуация-200" – это комплексный проект. В нем принимают участие и следователи Национальной полиции, СБУ, волонтерские и общественные организации. Они все предоставляют нам помощь, в первую очередь - информационную», – рассказал он.

В Министерстве обороны уточнили, что с 2014 года в рамках реализации гуманитарного проекта «Эвакуация-200» поисковыми группами вывезено из района боевых действий 1787 тел и фрагментов тел погибших украинских военных, из них 475 – с неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. 889 тел погибших были транспортированы и переданы родственникам для захоронения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»