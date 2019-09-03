В Краматорске растет количество школьников

В Краматорске (Донецкая обл.), несмотря на падение рождаемости, растет количество школьников. Об этом сообщила начальник управления образования Марина Мозолева, сегодня, 3 сентября, передает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, по ее словам, по сравнению с 2018 годом в 2019 году в общеобразовательных заведениях будет учиться на 660 учеников больше. «Средняя наполняемость учебных заведений города составляет 94,8% от проектной мощности, наполняемость классов в 2018 году составила 24,7 ученика в одном классе. Показатели плановой сети на 2019 год составляют 25,2», – сообщила Мозолева.

Также начальник управления образования добавила, что сеть заведений общего среднего образования в городе насчитывает 31 общеобразовательное учебное заведение, из которых 3 – III ступеней, 28 – I-III ступеней. В них в 2019-2020 учебном году будут учиться по предварительным данным 18 160 учеников.

Как сообщалось ранее, в октябре-ноябре в Краматорске начнет свою работу инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ).

Напомним, в Краматорске увеличилось количество первоклассников. Также в новом учебном году в Краматорске планируется открытие 12 инклюзивных классов, где будут учиться школьники с особыми образовательными потребностями. Кроме того, в Краматорске с нового учебного года в питании школьников ожидаются перемены.

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