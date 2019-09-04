Путин устал от конфликта на Донбассе, – эксперт

Президент России Владимир Путин устал от вооруженного конфликта на Донбассе, потому что он обходится Кремлю слишком дорого, но Москва хочет воспользоваться неопытностью новой украинской власти в сфере дипломатии. Об этом заявил политолог и социолог Виктор Небоженко, комментируя переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

«Кремль, Россия и Путин устали от украинского конфликта. Это почти официальная точка зрения», – говорит он.

По его словам, процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе при этом должен быть встречным. «Для Зеленского, как для центриста, очень важно получить какой-то результат, чтобы невоенными методами сдвинуть ситуацию на Донбассе. О Крыме никто не говорит. Запрет на использование тяжелого вооружения и стрельбы, прекращение перестрелок и возвращение военнопленных – это первых два требования в любом вооруженном конфликте. Если это произошло, дальше можно уже обсуждать», – считает Небоженко.

Эксперт отметил, что обвинять президента Украины Владимира Зеленского в желании выполнить Минские соглашения нельзя: «Не он их подписывал, и он об этом сказал: "Не я их подписывал, но я буду бороться". Путину тоже нужны какие-то встречные движения, потому что там усталость от этого процесса. Но они хотят воспользоваться неопытностью: возле Зеленского по разным причинам пока нет сильных дипломатов. Это очень плохо».

Политолог убежден, что главная задача Кремля сейчас – это под видом обмена вернуть Украине военнопленных моряков, а в Россию забрать Владимира Цемаха, ключевого свидетеля в деле уничтожения самолета рейса МН17, участника незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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