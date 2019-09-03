Вооруженные Силы Украины готовятся к переходу на j-структуру

Срок завершения трансформации Вооруженных сил Украины намечен на конец 2020 года. Об этом заявил первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник в интервью «АрмияInform».

По его словам, будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и Главнокомандующего ВСУ с одновременным переходом Генштаба, штабов видов и штабов оперативного уровня Вооруженных Сил на J-структуру. «Это позволит улучшить систему управления, ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение Вооруженных Сил. Для выполнения этой задачи приказом Министра обороны Украины создан проектно команду, которую я возглавляю. Эта программа объединяет 7 проектов», – сказал Колесник.

Он рассказал о программе более подробно. Первый проект – это реформирование Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, второй – реорганизация Объединенного оперативного штаба в командование Объединенных сил, третий – реорганизация командований видов как органов генерирования, четвертый проект – это подбор и подготовка персонала, который должен занять должности в новых органах управления. Пятый проект – инфраструктурное обеспечение, создание системы управления и связи, шестой – логистическое обеспечение и седьмой – совершенствование законодательной и нормативной базы. По всем направлениям подобраны руководители. Это – специалисты, имеющие собственное видение и досконально знающие свое дело. В рамках каждого проекта созданы команды, которые на сегодня уже проработали уставы программ и ресурсные планы обеспечения», – отметил Колесник.

По его словам, разграничение должностей начальника Генерального штаба и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины должно состояться уже до конца года, а в целом трансформации запланированы до конца 2020 года.