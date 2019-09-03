Разминирование: На Донетчине пиротехники обезвредили 20 взрывоопасных предметов

В Донецкой области за прошедшие сутки, 2 сентября, пиротехники обнаружили и уничтожили 20 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по очистке территории Донецкой области от взрывоопасных предметов. В течение 2 сентября работы проводились в Бахмутском, Ясиноватском, Волновахском районах», – говорится в сообщении.

Всего, специалистами пиротехнических работ было изъято и уничтожено 20 взрывоопасных предметов. Также, была обследована территория общей площади 6,64 га и 0,6 га акватории.

Специалисты Службы спасения напомнили гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об опасной находке по телефону «101».

Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) во время проведения работ у моста через реку Северский Донец пиротехники обнаружили и обезвредили 708 взрывоопасных предметов.

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