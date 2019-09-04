Изуродованные клумбы и пыль: В Мариуполе жители жалуются на коммунальщиков (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители Кальмиусского района жалуются, что возле их дома коммунальщики меняли трубы, но дорогу в порядок не привели.

Как рассказала жительница дома № 67 Лариса Григорий, возле пятиэтажки на ул. Гастелло трубы заменили еще в начале июня. В августе засыпали шлаком и установили бордюры. Однако, асфальт так и не положили. «Надо же здесь асфальт положить, еще подсыпку сделать», – говорит Лариса.

Жители уверяют, что возмутились, когда рабочие теплосети отказались ремонтировать дорогу. Мол, обращайтесь к мэру. «Они асфальт "петушком" выгребли, бордюры, газон с цветами, все выгребли и увезли. Немножко шлаком засыпали, выровняли бордюры, остальное их не волнует – это вопрос к мэру. Но я не знаю, при чем тут мэр?», – рассказывает житель дома № 67 Виктор Гайдуков.

В свою очередь, специалисты коммунального предприятия пообещали, что с рабочими разберутся. А дорожное покрытие появится в ближайшее время.

«До конца недели землю мы вам восстановим и до конца этого месяца восстановим асфальт», – заверил начальник службы благоустройства Мариупольтеплосети Олег Рыбка.

По словам специалистов, следующий плановый ремонт по этому адресу Мариупольтеплосеть будет проводить только через 10 – 15 лет.

Источник: ТК «Сигма»

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