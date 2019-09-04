С «приветами» из «Л-ДНР»: В Святогорске закрытый памятник Артема продолжают посещать туристы (Фото)

В Святогорске (Донецкая обл.) с октября прошлого года идет масштабная реставрация памятника советскому революционеру Артему (Федор Сергеев). Работы прерывались лишь на зиму. Реконструкция затронула и прилегающую к монументу территорию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», несмотря на ограждающие шлагбаумы, объявления «Проход заборонено» – туристы продолжают восхождение на Лысую гору к Артему.

Путь начинается у Свято-Успенской Святогорской Лавры. Памятник Артему – единственный в мире пример, когда статуя революционера доминирует над культовым сооружением. Но если посещение Лавры имеет жесткие требования к внешнему виду, то к монументу можно идти хоть в шортах, хоть в топиках. Но, лучше все-таки проявить уважение к окружающим (как рядом с Лаврой, так и на горе в Скиту много верующих, монахов, священнослужителей) и не шокировать внешним видом.

Пешая прогулка по извилистому серпантину (терренкуру*), вымощенному бетонными плитами, в спокойном темпе занимает около 30-40 минут. Можно нанять таксиста – в прошлом году данная услуга обходилась в 80 грн (в одну сторону – наверх), в этом уже просят 100 грн.

Лысая гора – меловая, это заметно у ее подножия. Поэтому одно из развлечений туристов – «горными мелками» оставлять о себе заметки на плитах. Надписи сохранятся до первого ливня. Здесь можно встретить и Львов, и Винницу, и Днепр, и упоминания соседней Луганщины – Северодонецк, Старобельск. Также достаточно много «заметок» из «Л-ДНР» – Донецк, Горловка, Антрацит и др. И из России приезжают.

Поднявшись на плато горы, дорога приводит к Дубу Камышева – памятнику лейтенанту Владимиру Камышеву, который в августе 1943 года с этого дерева корректировал огонь советской артиллерии. Снаряд противника попал в крону дерева и смертельно ранил Камышева. Его похоронили в Святогорске, а в 1985 году на сохранившемся стволе дуба создали горельеф артиллериста.

От Дуба Камышева дорога поворачивает налево – к памятнику Артема. Правда, сейчас путь перекрывает шлагбаум. Но туристам он не помеха. Вдоль дороги развернулась палаточная торговля – сувениры, чебуреки, домашнее вино, мед, напитки и пр. Основная сувенирная тематика – религиозная (Лавра, молитвы, иконы) и виды Святогорска. Здесь же можно приобрести гипсовую мини-скульптуру Артема – за 45 грн. Кофе «из кофе-машины» – 20-30 грн, чебуреки в зависимости от начинки – 20-30 грн.

Продают и напитки, по словам колоритного седобородого продавца, выполненные по рецептам наших прадедов. «Они их пили, а не водку, не курили и поэтому жили по 300 лет», – уверяет моложавый «старец», разливая из термосов сбитень (настой из трав), витаминный напиток (настой из ягод) и лимонад (понятное дело – настой из лимона). Вкус у каждого напитка, действительно, оригинальный. Цена – 20 грн за стакан.

Ограждающий забор по направлению к Артему демонстрирует, что здесь что-то происходит. «Обережно! Реставраційні роботи» – уточняет объявление. Это реконструируют мемориал Второй мировой войны. Здесь, на Лысой горе, в 1943 году были захоронены герои-освободители Святогорска. Пока Блоки памяти (на которых ранее значились имена 2095 погибших в 1941-1943 годах в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками) находятся на реставрации.

Посещение горы и памятных мест – бесплатно. Но выцветшие таблички киоска «Касса» поясняют, что ранее здесь можно было приобрести экскурсию «по верхней территории с посещением Мемориального комплекса, меловой скалы и Николаевской церкви XVII в.»: стоимость для взрослого – 6 грн, для ребенка – 3 грн.

От мемориала ступеньки ведут непосредственно к Артему и на смотровую площадку, с которой открывается вид с высоты птичьего полета на Святогорск и его достопримечательности. В выходные дни работа над памятником не ведется, поэтому доступ туристов сюда неофициально открыт. Хотя параллельно рабочие трудятся на иных участках реконструируемой территории.

11 сентября этого года памятнику революционеру исполнится 92 года. Первоначально по задумке скульптора Ивана Кавалеридзе бетон, из которого «выливали» Артема, был розового оттенка, чем должен был напоминать природный камень – розовый гранит. Сейчас памятник переживает вторую в своей истории реставрацию. Первая была проведена в 1983 году к 100-летию Федора Сергеева – тогда монумент полностью сохранил свои первоначальные авторские формы, но несколько потерял в фактуре бетона и цвете. С этого момента мы знаем Артема как «белого».

Сегодня, как и прежде, Артем встречает туристов своей фразой «Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо», а также новшествами, связанными с реставрацией – альпинистским снаряжением, строительными мешками и «серьгами-ведрами». Появился новый элемент на голове изваяния – громоотвод, ведь в 2014 году 28-метровый (с учетом постамента) памятник пострадал именно от удара молнии.

Как сообщалось ранее, в 2001 году гигантская фигура революционера Федора Сергеева («позывной» Артем) внесена в Государственный реестр национального культурного наследия Украины. Данный факт защищает «Артема» от нынешней декоммунизации. На нынешнюю реконструкцию памятника из областного бюджета выделили 388 тыс. грн. Реставратор Юрий Перебейнос в свои 70 лет поднимается на Артема как настоящий альпинист. В мире осталось всего 8 работ Ивана Кавалеридзе, которого называют украинским Микеланджело. Все они находятся под охраной ЮНЕСКО.

* Терренкур – метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, восхождений в гористой местности по определённым, размеченным маршрутам.

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