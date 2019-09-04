В «ДНР» рассказали о долгах по зарплате сотрудникам машзавода в Горловке

Задолженность по выплате заработной платы перед работниками Горловского машиностроительного завода составила более 3-х млн руб. (1,1 млн грн по местному курсу на 4.09.2019). Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

«В ходе проверки соблюдения требований законодательства об оплате труда на ГП "Горловский машиностроительный завод" установлено, что на предприятии имеется задолженность по выплате заработной платы перед 204 работниками на сумму 3 064 543,87 руб. (1,1 млн грн – ред.)», – уверяют в «ДНР».

«Генпрокуратура» обязала руководителя предприятия выплатить задолженность. «По состоянию на 26.08.2019 работникам ГП "Горловский машиностроительный завод" выплачена задолженность по заработной плате на сумму 1 015 453,48 руб. (385 тыс. грн – ред.)», – утверждают в «республике».

Там также обещают «держать на контроле» ситуацию с выплатой задолженности.

Ранее сообщалось, что зимой в Горловке на территории Горловского машиностроительного завода обрушились стены здания цеха. Сотрудники «МЧС» обнаружили и извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины 1955 года рождения, который трудился слесарем-ремонтником.

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