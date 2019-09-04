До полугода: В «ДНР» увеличили срок получения пенсий

В «ДНР» увеличили срок получения «республиканских» пенсий и снятия их с карт «центробанка». Об этом сообщила «министр труда и соцполитики ДНР» Лариса Толстыкина.

«Ранее при отсутствии расчетных операций по выплате пенсии в течении 2-х месяцев данные выплаты приостанавливались. Теперь этот период неполучения изменен с 2-х месяцев до 6-ти, потому что многие наши пенсионеры в виду разных причин не могли снять свои деньги в течении двух месяцев», – сказала Толстыкина, отметив, что 28 августа «глава ДНР» подписал соответствующий «указ».

Она уточнила, что люди, в частности, не могли в течение 2-х месяцев получить пенсии, «из-за нахождения в больнице, точно также, когда люди выезжали на отдых, лечение, к родственникам». И выплаты прекращались.

Толстыкина дополнила, что 28 июля был подписан аналогичный «указ» но по отношению к социальным пособиям. «И там тоже этот период увеличен с 2 месяцев до 6-ти», – заверила «синистр».

Напомним, что в «ДНР» до сентября 2019 года выплата пенсии прекращалась, если человек не получил ее в течение 2-х месяцев. Для возобновления выплат нужно было подавать новое заявление. При этом, как разъясняли в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию, например, в течение 7 месяцев, то он терял все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого рассматривалось его заявление на возобновление пенсии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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