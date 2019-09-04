Все равно придется вернуть и с процентами: Эксперт о долгах по пенсиям ВПЛ

Право на выплату пенсии в случае смерти пенсионера передается по наследству, и эти долги государство так или иначе обязано вернуть переселенцам и жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса. Об этом рассказала правозащитница, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина.

«Украина обязана платить. Если Украина не платит, и гражданин умирает, право потребовать сумму принадлежит его наследнику. Сейчас мы имеем ситуацию, когда люди умирают, не получая свою пенсию, их наследники обращаются и получают соответствующую пенсию», – сказала она.

«Все эти 62 млрд грн долгов, которые мы накопили с такой политикой, нам все равно придется отдавать с очень высокими процентами. Люди, которые идут в суд, выигрывают в судах, и, кроме пенсий, выходит, что придется еще выплатить судебный сбор. Более того, уже сейчас суды принимают решения и по моральному ущербу. Фактически мы ничего не экономим. Мы просто воруем у самих себя», – пояснила Вершинина.

Правозащитница выразила надежду, что новое правительство все-таки примет необходимые постановления для выплаты долгов по пенсиям жителям Донбасса.

«Большой ошибкой прошлой команды было то, что они часто говорили, что переселенцы – не их электорат. Политики так прямо и говорили: "Переселенцы не будут за нас голосовать, это не наш электорат, мы в их интересах действовать не хотим". Я верю, что новый президент и новый парламент будет по-другому относиться к переселенцам», – отметила эксперт.

«Понятно, что такие большие долги Пенсионный фонд не сможет вернуть за год. Сейчас в законе прописано, что сначала должен быть выплачен пенсионный долг за год, а далее он может быть разбит на определенные сроки. Я думаю, что суммы будут уменьшены. Возможно, будут сначала выплачивать за 2-3 месяца, но главное – начинать возвращать и уменьшать этот долг настолько, насколько это возможно, чтобы не было дефолта Пенсионного фонда», – подчеркнула правозащитница.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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