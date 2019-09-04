Марлос вошел в топ-15 бомбардиров «Шахтера»

Полузащитник ФК «Шахтер» Марлос вошел в топ-15 бомбардиров за всю историю клуба, обойдя Факундо Феррейру. На строку выше – Александр Гладкий (63 мяча), сообщает пресс-служба «горняков».

Топ-15 бомбардиров «Шахтера» сейчас выглядит так:

1. Луис Адриано – 128 голов (266 матчей)

2. Андрей Воробей – 114 (319)

3. Виталий Старухин – 110 (270)

4. Михаил Соколовский – 105 (485)

5. Брандау – 91 (220)

6. Алекс Тейшейра – 89 (223)

7. Игорь Петров – 84 (332)

8. Сергей Ателькин – 82 (265)

9. Виктор Грачев – 80 (334)

10. Олег Матвеев – 78 (172)

11. Геннадий Зубов – 73 (311)

12. Алексей Белик – 65 (209)

13. Жадсон – 64 (272)

14. Александр Гладкий – 63 (185)

15. Марлос – 60 (201)

Марлосу нужно провести еще 11 матчей, чтобы войти в топ-50 футболистов «Шахтера» по количеству игр. В сегодняшнем составе «оранжево-черных» среди гвардейцев Андрей Пятов (431), Тарас Степаненко (281) и Тайсон (242), а возглавляет список с рекордным показателем Дарио Срна (536).