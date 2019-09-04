Марлос вошел в топ-15 бомбардиров «Шахтера»

Полузащитник ФК «Шахтер» Марлос вошел в топ-15 бомбардиров за всю историю клуба, обойдя Факундо Феррейру. На строку выше – Александр Гладкий (63 мяча), сообщает пресс-служба «горняков».
Топ-15 бомбардиров «Шахтера» сейчас выглядит так:
1. Луис Адриано – 128 голов (266 матчей)
2. Андрей Воробей – 114 (319)
3. Виталий Старухин – 110 (270)
4. Михаил Соколовский – 105 (485)
5. Брандау – 91 (220)
6. Алекс Тейшейра – 89 (223)
7. Игорь Петров – 84 (332)
8. Сергей Ателькин – 82 (265)
9. Виктор Грачев – 80 (334)
10. Олег Матвеев – 78 (172)
11. Геннадий Зубов – 73 (311)
12. Алексей Белик – 65 (209)
13. Жадсон – 64 (272)
14. Александр Гладкий – 63 (185)
15. Марлос – 60 (201)
Марлосу нужно провести еще 11 матчей, чтобы войти в топ-50 футболистов «Шахтера» по количеству игр. В сегодняшнем составе «оранжево-черных» среди гвардейцев Андрей Пятов (431), Тарас Степаненко (281) и Тайсон (242), а возглавляет список с рекордным показателем Дарио Срна (536).
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