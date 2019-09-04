Житель Горловки показал, как в «ДНР» объезжают дорогу по обочине (Видео)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как сегодня выглядит дорога между жилмассивом Строителей и автодромом.

«Этот участок дороги все пытаются объехать по обочине (дорогу объехать!), отчего уже не осталось и ее. Местные жители наставили камней, ж/б конструкций и просто бревен, чтобы защитить хотя бы свои заборы от наездов. Бетонные конструкции даже белят к праздникам!», – сообщил Светлов.

«Автомобили выполняют невероятные замысловатые фигуры с максимальной амплитудой (от забора слева до забора справа)… В реальности скорость движения на этом участке такая, что голуби вальяжной походкой гуляют поперек проезжей части. Прямо перед машинами», – добавил он.

По словам горловчанина, неравнодушные люди время от времени закладывают самые глубокие «кратеры» старыми кирпичами и даже шлакоблоками. «Но такого ремонта хватает ненадолго, и он не очень-то спасает ситуацию. Наверное, без фуникулера здесь не обойтись! Искренне сочувствую водителям общественного транспорта, которые ежедневно по много раз преодолевают этот участок. Да что там! Водителям всего нашего города», – отметил житель Горловки.