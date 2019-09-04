На спортивную тематику: В прифронтовом Горском появился новый мурал (Фото)

В Горском (Попаснянский р-н, Луганская обл.) появился спортивный мурал.
Мурал создали на стене спортзала в парке шахты «Горская». Автором проекта является местный житель, глава общественной организации «Гірський БУМ» Артем Вовк. А сам рисунок выполнил художник Ян Птушко, более 10 работ которого уже украшают города Луганщины.
Арт-объект удалось создать благодаря поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира. На реализацию проекта выделили 63 тыс. 950 грн. Еще 6 тыс. грн выделила шахта «Горская».
На выполнение работы у художника и его напарника ушло несколько дней. Очертания будущего мурала наносили при помощи проектора. Для рисунка художник использовал аэрозольные краски.
Сегодня мурал уже завершен полностью, и его можно увидеть в парке. Как рассказывает Артем Вовк, в рамках проекта также предусмотрено официальное торжественное открытие арт-объекта.
Источник: Попасная.City
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