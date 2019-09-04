Сегодня, 4 сентября, все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 38 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9105 человек и 1095 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7700 человек и 1310 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7720 человек и 1370 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3145 человек и 700 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10360 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 290 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:00. В Бахмут пеших до туалета».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Жека: «3:50. "Каргилл", льгота до блоков 12 машин, общая 23»;

Anton: «7:40. "Каргилл" в Украину. Машин много, движение слабое».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:01. В Еленовке машин очень много. Между "таможней" "днр" и будкой с "беркутом" набилось перевозчиков в 2 ряда, т.е. машин 200 минимум. Движения пока нет. Обычная очередь дальше второго туалета»;

Lusa: «7:13. Еленовка в Украину до 2-го туалета, 6:55»;

Lusa: «8:29. В Еленовке 4:20, стали не далеко от модуля регистрации, вчера передвинули вперед. 7:50 проехали таможню ДНР. сейчас на "нуле" украинском, машин 50, стоим 30 минут, движение слабое»;

Galina: «8:38. Проехали ДНР-блокпост в Еленовке в 7 утра. Перед "нулевым" украинским блокпостом несметная очередь из машин. Стоим, не двигаясь, 40 минут».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.