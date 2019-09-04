Жилье для ВПЛ: В модульном городке 16 многодетных семей на грани выселения (Фото)

В Харькове в модульном городке проживают 16 многодетных семей, которые как и остальные переселенцы здесь оказались на грани выселения. Люди пытаются решить свои жилищные проблемы, однако пока вариантов крайне мало.

Одна из таких семей – переселенки Елены Чуриной. Женщина одна воспитывает 9 детей.

Фото: скриншот видео канала «Настоящее время»

Елена Чурина переехала в Харьков с мужем и детьми после того, как в начале вооруженного конфликта на Донбассе попали в плен к участникам незаконных вооруженных формирований «ДНР». «Машины забирали, расстреливали просто так людей. Это было страшно. По истечению 6 часов нас отпустили домой, но сказали, что если по ним стрельнут, они всех наших детей перережут», – вспоминает женщина.

Чтобы спасти своих детей, семья вынуждена была бежать из родного села. Уже в модульном городке у них родилась младшая дочь, но через несколько лет муж бросил Елену, не выдержав стресса. Сейчас Елена воспитывает 9 детей одна. Все они ютятся в комнатах модульного города.

Фото: скриншот видео канала «Настоящее время»

В семье соседки Елены – Виктории 5 детей. Но места для проживания им также не хватает.

Фото: скриншот видео канала «Настоящее время»

Переселенки Елена и Виктория – одни из немногих жителей модульного городка, кто согласился переехать в социальное общежитие, расположенное в городе Дергачи Харьковской области. Это социальное жилье за три года и 17 млн грн построили с нуля. Деньги на это, как и на модульный городок, выделила Германия.

Пока женщины осматривали комнаты в общежитии выяснились неприятные подробности. Переселенки переживали, что на этаже всего две душевых, но и с этим готовы были мириться. Главная проблема – с таким количеством детей как у них они будут нарушать закон, проживая в этом общежитии. «Теоретически – могут жить, но по закону, конечно, не могут. Нам-то все равно, это социальное общежитие. Это значит, что поселиться вы можете только на полгода – до того момента, как найдете себе определенное место проживания», – говорит заместитель мэра Дергачей Владислав Кисиль.

«Если это не будет нигде афишироваться, то, конечно, они могут заехать сюда и жить. До тех пор, пока на них кто-то не пожалуется из соседей», – добавил он.

Кроме того, переехать переселенки смогут, если на комнаты общежития в Дергачах не займет кто-то другой, стоящий в очереди на социальное жилье, в которой женщин нет.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 переселенца, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее переселенцев информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября. Пока о принудительном отселении людей речь не идет. Ситуацию с каждой семьей в городке обещают рассматривать отдельно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Настоящее время»

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