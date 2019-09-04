Тема чувствительная: В Кремле прокомментировали информацию об обмене удерживаемыми лицами

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может начаться 7 сентября. Комментариев нет в связи с «чувствительностью вопроса». Об этом сегодня, 4 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», – сказал Песков.

«Факт станет известным», – пообещал он.

Ранее появилась информация, что процесс обмена, возможно, будет запущен до конца этой недели, вероятная дата – 7 сентября. Также отмечалось, что договоренности носят предварительный характер.

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