Памятники Захарченко и Мамиеву: Житель Донецка опубликовал кадры из парка (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец побывал у стадиона «Донбасс Арена» в Киевском районе. Дончанин детально показал установленные вблизи стадиона бюсты ликвидированного «первого главы ДНР» Александра Захарченко и убитого руководителя незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» Олега Мамиева.

Полтавец отправился в парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, в котором расположена «Донбасс Арена».

Дончанин осмотрел установленный недавно бюст Захарченко. На табличке под бюстом указаны годы жизни Захарченко, а также сообщается, что он «первый глава ДНР» и «герой ДНР».

«Не знаю, как по мне, так больше похож на Кобзона», – прокомментировал Полтавец.

В нескольких метрах от бюста Захарченко расположен еще один бюст – памятник руководителю НВФ «Пятнашка», гражданину РФ Олегу Мамиеву (позывной «Мамай»). Полтавец также показал его во всех деталях.

Ранее сообщалось, что во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке 31 августа открыли памятник ликвидированному «главе ДНР» Александру Захарченко. Бюст установлен в парке имени Ленинского комсомола. Он изготовлен по заказу уроженца Донбасса, гражданина РФ Владимира Некрасова.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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