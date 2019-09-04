Стала известна дата дебюта Коноплянки за «Шахтер»

Дебют Евгения Коноплянки за ФК «Шахтер», с которым 29-летний вингер сборной Украины подписал контракт на три года, состоится уже в этот четверг, 5 сентября. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас.

«Дебют Коноплянки за "Шахтер" состоится раньше, чем все ожидали. С разрешения тренерского штаба сборной уже послезавтра (в четверг, 5 сентября, – ред.) Евгений выйдет на поле в оранжевой футболке в спарринге против "Колоса". После этого полетит вместе с Украиной покорять Литву», – написал Бурбас 3 сентября.

Скриншот: Twitter Игоря Бурбаса

Как сообщалось ранее, полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перешел в «Шахтер». Соглашение с игроком национальной сборной Украины рассчитано на три года.