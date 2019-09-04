Большинство переселенцев не могут интегрироваться в новые громады, – эксперт

Большинство переселенцев хотят интегрироваться в новые громады, но у них нет ни условий, ни возможностей для этого. Об этом рассказала правозащитница, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина.

«Статистики, сколько граждан интегрированы, нет. Во-первых, потому что нет определения интеграции, которое было бы официально утверждено в Украине. Нет какого-либо реестра. Но есть информация, которую можно сказать об этом. Уже сейчас только 30% переселенцев говорят, что они будут возвращаться на оккупированные территории после возвращения туда государственности, а 70% отмечают, что хотят остаться тут», – говорит она.

«Мы можем говорить, что 70% ВПЛ хотят быть интегрированными. Ключевым фактором интеграции является доступ к работе. Если мы хотим сказать, сколько людей может интегрироваться, нужно создать для них возможности работы и построить для них новые социальные связи», – продолжила Вершинина.

По ее словам, в городах, где проживает большее количество переселенцев, люди менее интегрированы в новые громады. «Наибольшее количество переселенцев в местах компактного проживания у нас в Харькове и Запорожье, потому что там есть модульные городки. Модульные городки должны были быть временными, и государство, и местная громада должны были создать условия для жизни людей, но фактически они превратились в места постоянного проживания», – отмечает правозащитница.

Она также привела пример, с какими трудностями сталкиваются переселенцы, живущие в модульных городках, кроме угрозы выселения оттуда. «Неделю назад мне позвонила семья переселенцев. Это люди преклонного возраста. Они потеряли единственного кормильца. Они живут в модульном городке, их сын служил в АТО. Они – переселенцы, а он не получал справку ВПЛ. Они в шоке. Они просто не знают, как жить, потому что их выселяют из модульного городка, другого места, где жить, нет, а поскольку сын не получал справку ВПЛ, они не знают, как получить похоронные. И не существует никакой институции, которая бы сказала: "Мы вас переселим и вы сможете там интегрироваться". Люди фактически 5 лет не интегрированы», – рассказала Вершинина.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 переселенца, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее переселенцев информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября. Пока о принудительном отселении людей речь не идет. Ситуацию с каждой семьей в городке обещают рассматривать отдельно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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