Сводка из зоны ООС за 3 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов НВФ четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

около Водяного – из минометов калибром 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Троицкого – из минометов калибром 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;

неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник совершил обстрел позиции подразделений Объединенных сил вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 45 единиц. Под огонь попали горловский поселок Зайцево; поселок шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка; Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «в результате обстрелов был поврежден детский сад №51 на западе Горловки. Осколок пробил стекло и застрял в стене».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Первомайск. Огонь велся из орудия боевой машины пехоты БМП-1, различных типов гранатометов и крупнокалиберного пулемета».