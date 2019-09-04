В МОЗ рассказали о запуске второго этапа медреформы в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины интенсивно работают над вторым этапом медицинской реформы – вторичным оказанием медпомощи и оптимизацией больниц. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Для того, чтобы в следующем году запустить полностью "вторичку" через Национальную службу здоровья, через договоры согласно предусмотренного законом гарантийного пакета, на сегодня достаточно много не сделано», – сказала она.

«По оптимизации учреждений работа достаточно слабая. По обсчетам не по всем видам [медицинских услуг], которые предусмотрены гарантированным пакетом, просчитано. И протоколы. Мы этим будем заниматься, и надеюсь на поддержку медицинского сообщества в работе в этом направлении», – заявила Скалецкая.

Министр здравоохранения планирует все необходимые расчеты для запуска второго этапа медицинской реформы в Украине закончить до конца этого года.

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