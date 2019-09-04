В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла пожилого мужчину

На КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») под Донецком медицинская помощь потребовалась пожилому мужчине. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
Как утверждают в «ДНР», 3 сентября на КПП «Александровка» сотрудник «МЧС» оказал доврачебную помощь мужчине 1950 года рождения, после чего передал пострадавшего бригаде «скорой медицинской помощи».
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