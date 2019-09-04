На Донетчине на дне реки нашли снаряды (Фото)

Оперативники Госпогранслужбы Украины из состава Объединенных сил обнаружили большое количество патронов и снарядов. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оперативники от местных жителей получили информацию, что недалеко от населенного пункта Павлополь (Волновахский р-н, Донецкая обл.) в реке могут находиться взрывоопасные предметы.

На дне реки, в которой купаются и рыбачат местные жители, несмотря на предупредительные знаки «Стоп, мины», водолазная группа ГСЧС после тщательного поиска обнаружила снаряды. Со дна был поднят один неразорвавшийся снаряд, 4 артиллерийских снаряда со взрывателями и около 1,5 тыс. патронов.

К счастью, опасные находки никому не причинили вреда. За 2 дня погружений силами ГСЧС и оперативников Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ взрывоопасные предметы были изъяты.