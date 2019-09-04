Очереди и переселенцы: На Донетчине недовольны работой Пенсионного фонда

В Краматорске (Донецкая обл.) местные жители жалуются на большие очереди в отделениях Пенсионного фонда, в частности из-за большого количества переселенцев. Подобная ситуация и в других населенных пунктах Донецкой области.

«Они там много людей собирают. Там страшное происходит. Придешь к ним и с утра до вечера можешь стоять в очереди и не попасть туда. По телефону им не наговоришься – они не берут трубку. И каждый человек тратит свое время. В общем, не налажена там работа с жителями города, уже не говоря о том, что наезжают еще и переселенцы», – говорит жительница Краматорска Ирина.

Ситуацию прокомментировала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад: «Жители городов и населенных пунктов сегодня выражают свои нарекания на то, что в управления Пенсионного фонда сложно попасть, но тут проблема достаточно разноплановая. Органы Пенсионного фонда именно Донецкой области пытаются и принимают все максимально возможные и резервы, и ресурсы, чтобы эту проблему решить».

По ее словам, сложность заключается в том, что на Донетчине зарегистрированы столько же переселенцев-пенсионеров, сколько и местных жителей подконтрольной украинским властям территории региона, но при этом количество работников в отделениях Пенсионного фонда осталось на прежнем уровне.

«До начала АТО Донецкая область имела контингент пенсионеров немного более 600 тыс., а контингент переселенцев на сегодняшний день составляет 523 тыс. Это также граждане Украины, которые имеют право согласно Конституции на пенсионное обеспечение и получают пенсии на подконтрольной территории Донецкой области. Переселенцы – это практически 100% контингент. В таких условиях специалисты, количество которых не добавлено, выполняют сверхбольшие объемы работы», – рассказала Рад.

Она отметила, что на такие условия работы жалуются не только пенсионеры, но и семьи работников отделений Пенсионного фонда. «Мы работаем и до 21:00-22:00, и в выходные, а когда мы делаем перерасчет, мы работаем и ночью, и по 24 часа. Наши действия направлены, во-первых, на то, чтобы разрядить ситуацию в управлениях. На протяжении 2017-2019 годов нами созданы 44 дистанционных рабочих места. Они создавались или на крупных предприятиях, или в городах наибольшего скопления местного населения, чтобы там по графику работы разгрузить отделения по всем вопросам, кроме вопроса назначения и перерасчета пенсий. Но это незначительное количество», – пояснила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области.

«Кроме того, нами созданы более 100 интерактивных рабочих мест. Они больше востребованы в сельской местности и работают через скайп-связь, но они очень разгружают наших специалистов», – добавила Рад.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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