Украинская необходимость: Глава «Укравтодора» рассказал, от чего пока нельзя отказаться

«Укравтодор» пока что не планирует отказываться от ямочного ремонта – это произойдет постепенно. Об этом рассказал и. о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в интервью «Сегодня».

«Пока ямочный ремонт – украинская необходимость. Мы называем это аварийным ремонтом. Во всем мире аварийный ремонт проводится: когда появляется трещина, ямка после зимы, или ДТП – дорожная служба срочно устраняет эти недостатки. Но в Украине существует проблема с аварийными ремонтами. Дорога должна постоянно содержаться: зимой ее чистят от снега, если появляется трещинка – ее заливают. В Украине этого не делали. Когда будем увеличивать объем отремонтированных дорог, соответственно, будем эти дороги содержать. Объемы аварийного ремонта будут уменьшаться. Но, так или иначе, еще несколько лет ямочный ремонт будет оставаться вынужденной необходимостью, чтобы обеспечить проезд. Ведь когда появляются ямы, а средств на полноценный ремонт этой дороги нет, мы должны обеспечивать безопасный проезд. Люди все равно будут ехать по этой дороге, ведь другой нет», – пояснил Новак.