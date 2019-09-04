Возле шахты им. Скочинского все без остекления: Жители Донецка сообщают о мощном взрыве

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел взрыв, который было слышно в разных районах города. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«ОЦКБ – громкий бах. До Лидиевки дошло, сигналки сработали у машин. На "Сити" тоже нормально было слышно», – отмечает автор поста.

Иные жители Донецка подтверждают, что взрыв был сильным, и называют районы, где его было слышно:

Денис: «Громко бахнуло что-то»;

Рита: «На фабрике игрушек окна пооткрывало»;

Дмитрий: «На ж/д было слышно»;

Юлия: «"Маяк" слышал»;

Евгения: «Очень громко бахнуло в Кировском районе»;

Оленька: «ОЦКБ задрожало».

При этом некоторые люди настроены иронично. «Кто-то лопнул пакет от сока», – пишет Давид.

Также дончане пишут о возможных причинах взрыва: