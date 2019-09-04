Возле шахты им. Скочинского все без остекления: Жители Донецка сообщают о мощном взрыве

Возле шахты им. Скочинского все без остекления: Жители Донецка сообщают о мощном взрыве

ДН

04.09.19 11:26dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел взрыв, который было слышно в разных районах города. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«ОЦКБ – громкий бах. До Лидиевки дошло, сигналки сработали у машин. На "Сити" тоже нормально было слышно», – отмечает автор поста.

Иные жители Донецка подтверждают, что взрыв был сильным, и называют районы, где его было слышно:

  • Денис: «Громко бахнуло что-то»;
  • Рита: «На фабрике игрушек окна пооткрывало»;
  • Дмитрий: «На ж/д было слышно»;
  • Юлия: «"Маяк" слышал»;
  • Евгения: «Очень громко бахнуло в Кировском районе»;
  • Оленька: «ОЦКБ задрожало».

При этом некоторые люди настроены иронично. «Кто-то лопнул пакет от сока», – пишет Давид.

Также дончане пишут о возможных причинах взрыва:

  • Николай: «Деньги. Это отмываются деньги с обеих сторон. Пора взрослеть»;
  • Шамхал: «На шахте Скочинского что-то взорвалось»;
  • Михаил: «Пишут, что на Скочинского все без остекления. Там был мощный взрыв»;
  • Юлия: «Утилизировали взрывчатку. Один взрывник погиб, второй ранен».

Комментарии