В Мариуполе арестовали виновника смертельного ДТП

В Мариуполе (Донецкая обл.) арестовали виновника смертельного ДТП, который сбежал с места аварии, оставив автомобиль с погибшей женщиной-пассажиром. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, суд арестовал подозреваемого на 60 суток с правом внесения залога в размере 76 тыс. 840 грн. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

«1 сентября, примерно в 11:00, на грунтовом участке автодороги Доброполье – Белозерское обнаружен перекинутым автомобиль марки "ВАЗ-2101", в салоне которого находился труп неизвестной женщины с имеющимися телесными повреждениями», – напомнили в прокуратуре.

Личность водителя, который в тот день находился за рулем «Жигулей» и после совершения ДТП покинул место аварии, установлена.

«Им оказался 57-летний житель с. Святогоровка Добропольского района, чье пренебрежение Правилами дорожного движения привело к ДТП, в результате которого 31-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. На момент освидетельствования в медицинском учреждении установлен факт нахождения задержанного в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Арестованному водителю грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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