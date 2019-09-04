«Донецкие энергетические услуги» начинают ремонт центров обслуживания

В течение года «Донецкие энергетические услуги» планируют обновить все центры обслуживания клиентов в Донецкой области. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба компании.

«Поставщик "Донецкие энергетические услуги" заботится о том, чтобы клиенты, которые посещают центры обслуживания, чувствовали себя максимально комфортно. Поэтому компания анонсирует масштабное обновление помещений, которые посещают клиенты для решения вопросов электроснабжения и получения услуг по энергосбережению. В течение года компания планирует обновить все центры обслуживания в Донецкой области», – сказано в сообщении.

Первая очередь обновлений начнется уже с 6 сентября с Мариупольского центра обслуживания по пр-ту. Металлургов, 213. До ноября на время проведения работ клиенты могут обращаться в другие центры.

«Бытовые клиенты могут получить услуги в центрах по бул. Шевченко, 62 или на ул. Пашковского, 5. Юридические клиенты могут обращаться в центр на бул. Шевченко, 62», – отметили в пресс-службе.

Дополнительную информацию можно будет получить в течение сентября у специалистов Мариупольских центров обслуживания, через Facebook и в контакт-центре «Донецких энергетических услуг» по телефонам (067) 6-526-00, (0629) 52 60 00.

«Мы хотим, чтобы наши клиенты получали услуги в комфортных центрах европейского уровня. Мы предусмотрительно сообщаем о ремонтах и заботимся о том, чтобы минимизировать временные неудобства во время обновления. Большинство вопросов потребления электроэнергии можно решить дистанционно в Личном кабинете или позвонив в контакт-центр. Этими сервисами активно пользуются более половины наших клиентов», – сказал директор «Донецких энергетических услуг» Александр Северин.