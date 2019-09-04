Для предприниматлей Авдеевки стартует грантовая программа МККК

Международный Комитет Красного Креста объявил о начале программы грантовой помощи для предпринимателей Авдеевки (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Авдеевской военно-гражданской администрации.

Программа предполагается по следующим направлениям: торговля, услуги, сельское хозяйство, ремесло.

МККК приглашает на информационную встречу:

зарегистрированных юридических и физических лиц, нацеленных на восстановление или расширение бизнеса, а также создание новых рабочих мест;

начинающих предпринимателей, которые планируют зарегистрировать свой бизнес.

Уточняется, что встреча состоится 9 сентября 2019 года в 10.00 в актовом зале военно-гражданской администрации по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная, 5.

Общие условия для участия в Программе:

• высокий уровень мотивации, опыт и соответствующие навыки;

• экономическая деятельность пострадала в результате конфликта;

• проживание / ведения бизнеса в г. Авдеевка;

• бизнес-идея должна быть актуальной и выполнимой;

• готовность сделать собственный вклад в проект.

За более подробной информацией и в случае возникновения вопросов предлагают обращаться по телефонам: +380506207176 (отдел по развитию экономики и торговли военно-гражданской администрации города Авдеевка) и +380504473137 (представитель Международного Комитета Красного Креста) в течение понедельника–пятницы с 9.00 часов до 18.00 часов.