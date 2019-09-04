Реформа, вакцины и подготовка к эпидемиям: В МОЗ очертили планы на ближайшее время

В Министерстве здравоохранения Украины очертили планы работы на ближайшее время. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Первое – это то, что касается эпидемий. Мы должны подготовить то, чего у нас сегодня нет, но особенно остро стоит перед осенним сезоном – это разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки. Мы видим, что ситуация не имеет одной централизованной процедуры. На сегодня регионы ждут этого от нас, и мы, в первую очередь, будем это делать», – сказала она.

По ее словам, также в ведомстве займутся решением проблем с вакцинацией. «Это очень хорошо было проработано предыдущим составом [МОЗ] и правительством. Были закуплены вакцины согласно календарю. Однако, у нас сегодня есть вопрос по вакцинации взрослых. Нужно этим вопросом сейчас заниматься. В фокусе нашего внимания – найти возможности и обеспечить [вакцинами] и взрослое население», – заявила Скалецкая.

Министр здравоохранения также отметила, что в ходе медицинской реформы еще не все население Украины обеспечено оказанием первичной помощи. «Необходимо сейчас отработать все механизмы, чтобы все население Украины имело доступ к врачам первичного звена, а не 28 млн только. Это одно из первоочередных заданий. На это есть ответы, как это можно сделать», – подчеркнула она.

«Второе по "первичке" касается зарплаты врачей. В одних учреждениях она высокая, в других – при той же самой нагрузке по декларациям – 5-6 тыс. грн, как и было раньше. Мы должны защитить наших врачей путем установления определенного процента в границах тарифа», – сообщила глава МОЗ.

Она также добавила, что на следующей неделе планирует с рабочими визитами посетить регионы, чтобы проанализировать доступность больниц для лиц с инвалидностью.