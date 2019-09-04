На Донетчине открылось первое инклюзивное отделение Ощадбанка (Фото)

Сегодня, 4 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) состоялось открытие первого инклюзивного отделения Ощадбанка на Донетчине. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Для удобного обслуживания клиентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения в отделении предусмотрены банкомат и информационно-платежные терминалы с маркировкой клавиатуры, встроенными трубками и программой управления голосом, тактильная плитка, занижены кассовые окна. Для качественного обслуживания клиентов с нарушениями слуха сотрудники инклюзивного отделения прошли обучение основам языка жестов.

В открытии отделения приняли участие председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко и начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Якивчик.

«Это первое инклюзивное отделение в Донецкой области, на следующий год планируется открытие еще трех отделений – в Бахмуте, Мариуполе, Покровске. Главное, чтобы люди понимали, что о них заботится государство, их потребности не остаются без внимания. Теперь при проектировании детских садов, любых других госучреждений всегда учитываются инклюзивные потребности, поэтому я с уверенностью могу сказать, что мы сделали первый, но важный шаг на нашем пути, который мы преодолеем вместе», – отметил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Павел Кириленко также подчеркнул, что и другие социальные учреждения будут адаптированы к потребностям людей с инвалидностью, и на это будет обращаться внимание руководителей органов местного самоуправления.

Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Напомним, инклюзивное отделение – банковское учреждение, адаптированное для комфортного обслуживания всех клиентов, в том числе клиентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, клиентов, относящихся к маломобильной группе, и клиентов с нарушениями зрения или слуха. Специально для инклюзивных отделений разрабатываются технические решения, аналогов которых нет в Украине.