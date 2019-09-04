В двух регионах выявили тайники с боеприпасами из зоны ООС (Фото)

На Сумщине и Житомирщине выявлено незаконное хранение военных средств поражения, завезенных из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, в Сумской области тайник с боеприпасами находился в лесополосе.

«Из него правоохранители изъяли 14 гранат, два гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, 10 детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, 9 тротиловых шашек и 7 пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что эти средства поражения планировались к использованию злоумышленниками для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки на Сумщине. Жителя области, причастного к хранению оружия, задержали.

Фото: пресс-центр СБУ

Кроме того, оперативники установили, что в Житомирской области к противоправной деятельности причастен житель Новоград-Волынского.

«Этот военнослужащий лично привозил боеприпасы из района временной дислокации подразделения своей воинской части, которая находится вблизи линии разграничения. Военные средства поражения он хранил в подвале собственного гаража. Во время обысков по месту жительства фигуранта, который накануне вернулся из района ООС, правоохранители изъяли 10 осколочных гранат Ф-1 и РГД-5», – сообщили в СБУ.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. По обоим фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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