Погиб шахтер: В «ДНР» сообщили подробности взрыва

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 4 сентября, во время взрыва на территории шахты им. Скочинского погиб рабочий. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «министерство угля и энергетики ДНР».

«Сегодня, около 9:30, произошел взрыв на территории шахты им. Скочинского. Взрыв произошел на поверхности – на пустыре, который не задействован в производстве. Погиб один человек – сотрудник шахты», – уверяют в «ДНР».

«На месте работают сотрудники силовых структур и спасатели. Причины взрыва устанавливаются. Инцидент на производственный процесс не повлиял», – добавляют в «республике».

Напомним, ранее о мощном взрыве сообщали местные жители в соцсетях.

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